La fondation néerlandaise Stop5GNL tente de nouveau par le biais de la Justice de stopper le déploiement des réseaux 5G. Fin du mois dernier, la fondation avait été déboutée en référé, mais elle a décidé de faire appel auprès d'une instance supérieure.

Une récente action de protestation aux Pays-Bas contre de déploiement de la technologie 5G.

Le juge en cassation de La Haye avait estimé le mois dernier qu'il n'y avait aucune indication que le 'Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu' (RIVM) et que le 'Gezondheidsraad', sur lesquels l'Etat néerlandais se base, aient réalisé un travail bâclé et n'aient pas tenu compte des critiques émises à l'encontre de l'introduction de la 5G. Le juge a motivé sa sentence orale en déclarant qu'il ne pouvait pas prendre en considération tous les avis contradictoires des différents experts.

Mais Stop5GNL n'est pas d'accord. Les plaignants disent que les risques pour la santé sont trop grands et que leurs exigences ont été injustement réfutées.

C'est le 29 juin que le gouvernement néerlandais lancera les enchères sur les fréquences requises pour le réseau 5G. La 5G est une technologie plus rapide qui va succéder aux actuelles 3G et 4G. Les fournisseurs veulent pouvoir bientôt utiliser les connexions. Les signaux 5G ont notamment un temps de réaction plus court, ce qui devrait leur ouvrir la voie vers les voitures autonomes, les appareils intelligents et la réalité virtuelle/augmentée. Aux Pays-Bas, KPN et VodafoneZiggo notamment préparent la 5G.

