Des juges de l'UE laissent la porte ouverte vers une taxation des firmes technologiques

La Hongrie est autorisée à imposer le chiffre d'affaires des entreprises télécoms et des commerces de vente au détail. Selon la Cour de Justice européenne, les pays membre de l'UE sont libres d'introduire le système de taxation qui leur convient le mieux et d'imposer une taxe progressive sur base du chiffre d'affaires. Ce jugement pourrait constituer un précédent en matière de digitaxe, comme on l'appelle.

Manifestation de cyberactivistes, ce 22 mai, à Bruxelles, avant l'audition de Mark Zuckerberg au Parlement européen. Le patron de Facebook devait s'expliquer sur les lacunes du réseau social dans la protection des données de ses utilisateurs.