Les sociétés d'investissement Elliott Investment Management et Vista Equity Partners ont conclu un accord en vue de racheter l'éditeur de software Citrix Systems pour 13 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros). L'entreprise sortirait ainsi de la Bourse.

Les investisseurs verseront 104 dollars par action en cash, indiquent-ils dans un communiqué. Le projet de rachat avait déjà été ébruité. Data News y en avait consacré un article hier encore. L'offre rapportera aux actionnaires un bonus de trente pour cent sur le cours de clôture du 7 décembre dernier, lorsqu'il n'y avait pas encore la moindre spéculation sur un possible rachat.

Boosté par le corona

Citrix, dont le siège se trouve dans l'état américain de Floride, édite un logiciel permettant à des employés de se connecter à distance aux applications de leur entreprise. L'application en question a été davantage utilisée par les télétravailleurs durant la pandémie du corona. Nombre d'entreprises veulent rendre le télétravail structurel.

Vista et Elliott entendent fusionner Citrix et Tibco Software, ce qui engendrerait l'une des plus grandes firmes de software au monde avec 400.000 clients. Les repreneurs espèrent entériner la transaction vers le milieu de cette année.

Les investisseurs verseront 104 dollars par action en cash, indiquent-ils dans un communiqué. Le projet de rachat avait déjà été ébruité. Data News y en avait consacré un article hier encore. L'offre rapportera aux actionnaires un bonus de trente pour cent sur le cours de clôture du 7 décembre dernier, lorsqu'il n'y avait pas encore la moindre spéculation sur un possible rachat.Citrix, dont le siège se trouve dans l'état américain de Floride, édite un logiciel permettant à des employés de se connecter à distance aux applications de leur entreprise. L'application en question a été davantage utilisée par les télétravailleurs durant la pandémie du corona. Nombre d'entreprises veulent rendre le télétravail structurel.Vista et Elliott entendent fusionner Citrix et Tibco Software, ce qui engendrerait l'une des plus grandes firmes de software au monde avec 400.000 clients. Les repreneurs espèrent entériner la transaction vers le milieu de cette année.