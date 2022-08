Apple souhaite que ses employés reviennent travailler au bureau trois jours par semaine à partie du lundi 5 septembre. Cette décision génère cependant des protestations chez une partie du personnel.

Le FT annonce que des employés d'Apple ne sont pas satisfaits de cette décision. Ces collaborateurs mécontents viennent en effet de lancer une pétition en vue de faire changer d'avis le géant technologique américain établi à Cupertino. Dans cette pétition, ils affirment entre autres qu'Apple court le risque de nuire à la diversité et au bien-être du personnel en bridant (partiellement) le travail à distance. Ces employés se sont regroupés sous l'appellation 'Apple Together'.

Dans la pétition, les collaborateurs indiquent que les employés d'Apple - qui travaillaient précédemment au bureau - ont ces deux dernières années 'effectué un travail exceptionnel' d'une manière flexible et tant dans des environnements bureautiques traditionnels que dans d'autres environnements. Ils prétendent en outre que la décision prise par la direction d'Apple de faire revenir les employés sur le lieu de travail ne tient pas compte des 'exigences uniques de chaque fonction et de la diversité des individus'.

Tim Cook, le PDG d'Apple, avait annoncé la semaine dernière que les employés de la région américaine de Bay Area devraient travailler au bureau tant les mardis que les jeudis, en plus d'un troisième jour durant la semaine,

