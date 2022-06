Des criminels ont mis la main sur cent millions de dollars en cryptomonnaies en piratant la plateforme Horizon, propriété de la start-up Harmony.

Nouvelle semaine et nouvelle attaque à l'encontre d'une plateforme de cryptomonnaies. Cette fois, la victime est Horizon, un "blockchain bridge". Ce type de plateforme permet l'échange de cryptomonnaies entre deux blockchains. Vous pouvez par exemple y échanger de l'Ethereum contre du Dogecoin.

Harmony, la société à l'origine du bridge, a publié un tweet indiquant que des pirates étaient parvenus à s'infiltrer sur la plateforme et à y dérober 100 millions de dollars en cryptomonnaies. Harmony affirme que son bridge avec le Bitcoin n'a pas été touché par l'attaque et que les fonds sont en sécurité. La petite entreprise collabore avec la police pour tenter de récupérer l'argent.

Des plateformes vulnérables

Les blockchain bridges et autres plateformes d'échange constituent des cibles très convoitées par les pirates informatiques. En mars, 600 millions de dollars en cryptomonnaies avaient été subtilisés sur le jeu NFT Axie Infinity, et ce, également via le "bridge" qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions dans différentes monnaies.

