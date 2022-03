Un pirate a dérobé pour 625 millions de dollars en ethereum après s'être introduit dans le jeu NFT Axie Infinity. Il s'agit là d'un des plus importants vols dans ce secteur.

Axie Infinity est l'un des crypto-jeux les plus populaires. Dans ce jeu, il s'agit de collecter et de former de petites créatures, comme dans Pokemon. Tout comme dans beaucoup de jeux, le joueur a besoin d'une monnaie 'in-game', sauf que chez Axie Infinity, la monnaie se trouve aussi sur la chaîne de blocs et que les joueurs peuvent la convertir en ethereum ou en d'autres crypto-espèces pour payer.

C'est au niveau de ce pont ('bridge') entre la chaîne de blocs et le jeu, où les monnaies sont converties, qu'il y a eu manifestement un problème. Ronin Network, la chaîne de blocs à l'initiative du jeu, a en effet annoncé qu'un pirate avait réussi à dérober via deux transactions 173.600 éthereums et 25,5 millions d'USDC. Après conversion, cela représente 625 millions de dollars ou 560 millions d'euros. Dans ce but, l'agresseur a contrefait les 'validator nodes' de Sky Mavis, l'éditeur d'Axie Infinity.

Sky Mavis même déclare à présent avoir gelé toutes les transactions, afin qu'aucune monnaie ne puisse plus être retirée de la chaîne de blocs. Et l'entreprise d'ajouter en avoir informé les instances publiques afin de passer le piratage au crible.

