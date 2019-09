Apple a présenté mardi soir non seulement ses nouveaux iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, mais aussi son nouvel iPad et son Apple Watch. L'entreprise a aussi donné davantage de détails sur son service de diffusion de jeux et de vidéos.

Le nouveau matériel ne révèle que peu de surprises. La principale nouveauté, cette année, ne concerne pas les appareils mêmes, mais plutôt Apple TV+, le service de streaming qui démarrera le 1er novembre. Il n'empêche que le lancement d'un nouvel iPhone demeure pour beaucoup un point d'orgue et un moment où l'on envisage (peut-être) d'acheter un nouvel appareil.

iPad abordable & Apple Watch améliorée

Pour sa 7ème génération, la série iPad se voit adjoindre un modèle de 10,2 pouces à écran Retina, qui peut aussi se brancher sur un clavier. Cet iPad sera disponible à partir de 389 euros (32 Go) sans clavier. Il en existera aussi une version de 128 giga-octets à 489 euros. Et pour la version à connecteur pour carte SIM, vous paierez encore un peu plus.

iPad © Apple

Pour un nouvel iPad, ces prix sont assez modérés. Sur son site web, Apple promotionne clairement l'appareil comme un substitut de l'ordinateur portable. On suppose que la firme entend ainsi avec sa tablette concurrencer les marques d'ordinateurs portables bon marché pour étudiants.

L'Apple Watch Series 5 offre comme principale nouveauté le fait que son écran reste désormais allumé et ce, jusqu'à ce vous l'éteigniez vous-même. L'écran diminuera cependant d'intensité lumineuse, lorsque vous laisserez tomber le bras. Dans ce mode, il s'actualisera à la seconde près.

Apple Watch Series 5 © Apple

On y trouve en outre plusieurs nouvelles fonctions, telles une boussole incorporée, un altimètre et la possibilité d'appeler les services de secours dans 150 pays. Selon Apple, la batterie offre une autonomie de 18 heures. Aucun prix belge n'est encore connu pour l'Apple Watch Series 5. Aux Etats-Unis, elle coûtera 399 ou 499 (avec connecteur pour carte SIM) dollars.

Un deuxième et un troisième appareil photo pour l'iPhone 11

A partir du 20 septembre, Apple proposera trois nouveaux iPhone, à savoir l'iPhone 11 'ordinaire', l'iPhone 11 Pro quelque peu plus étoffé, et l'iPhone 11 Max à la fois plus étoffé et plus grand.

Rien ne change au niveau du design frontal de l'appareil. L'iPhone 11 est équipé d'un écran LCD de 6,1 pouces et de la même encoche oblongue au-dessus du micro et de l'appareil photo.

Apple iPhone 11 © Apple

La grande nouveauté se trouve à l'arrière, où Apple a pour la première fois prévu deux appareils photo. Deux modèles de 12 méga-pixels, un objectif de 26 mm (f/1.8) et un de 13 mm (f/2.4). L'iPhone 11 dispose dorénavant aussi d'un mode nocturne pour la prise de vue dans de piètres conditions lumineuses.

Cette nouveauté ne peut cependant pas être qualifiée de vraiment révolutionnaire. Quasiment chaque smartphone de plus de 500 euros (voire moins) dispose aujourd'hui de 2 ou 3 objectifs permettant de créer notamment un meilleur effet de profondeur de champ.

En outre, l'iPhone 11 est étanche jusqu'à deux mètres pendant 30 minutes (IP68) et intègre le jeu de puces A13 d'Apple même. Selon l'entreprise, il s'agit là des CPU et GPU mobiles les plus rapides du moment. Il nous faut toutefois apporter la nuance que cette revendication risque assez vite de s'estomper, lorsque d'autres acteurs lanceront leurs produits-phares.

Ce qui est assez unique, c'est l'appareil photo frontal de 12 méga-pixels, capable désormais de filmer aussi en 4K à 60 fps. Voilà ce qu'on ne trouve en général pas sur les téléphones Android.

L'iPhone 11 se décline en noir, vert, jaune, mauve, rouge ou blanc au prix de 809 euros (64 giga-octets). La variante à 128 giga-octets revient à 859 euros, et celle à 256 giga-octets à 979 euros.

iPhone 11 Pro (Max)

Pour le consommateur disposant de plus de moyens, Apple propose aussi les modèles Pro et Pro Max. Dans ces cas, vous disposerez d'un troisième appareil photo de 12 méga-pixels (52 mm f/2.0) à l'arrière, vous offrant un objectif grand angle.

Apple iPhone 11 Pro © Apple

L'iPhone 11 Pro est plus compact (5,8 pouces) que le Pro Max (6,5 pouces). Outre l'appareil photo supplémentaire, les différences avec l'iPhone 11 ordinaire sont minimes. L'écran du Pro est de type Super Retina XDR OLED, alors qu'il s'agit d'un écran LCD sur l'iPhone 11 de base. La version Pro s'avère aussi un peu plus étanche, puisque vous pourrez le plonger jusqu'à 4 mètres de profondeur au lieu de deux. L'iPhone 11 Pro se décline en versions à 64, 256 et 512 giga-octets.

Selon Apple, l'autonomie de la batterie de l'iPhone 11 a été améliorée, puisqu'elle serait supérieure d'une heure. Pour ce qui est des iPhone 11 Pro et Pro Max, la batterie tiendrait le coup respectivement quatre et cinq heures de plus. Mais Apple ne précise pas la taille de la nouvelle batterie.

Quels seront donc les prix pratiqués? Pour l'iPhone 11 Pro, vous débourserez 1.159 euros (64 Go) et 1.559 euros pour le modèle le plus cher à 512 Go. L'iPhone 11 Pro Max débutera à 1.259 euros (64 Go). Ici, la version la plus coûteuse offrant 512 Go d'espace de stockage reviendra à 1.659 euros. Pour les teintes, vous aurez le choix entre le vert, le gris, l'argenté et le doré.

Service de jeux

En marge, Apple a aussi annoncé qu'elle lancera son service de jeux Apple Arcade le 18 septembre dans 150 pays pour 4,99 dollars par mois. On ne connaît guère de détails sur les jeux, mais tout semble indiquer qu'Apple ciblera plutôt des jeux plus modestes pour l'iPhone, l'iPad, le Mac ou l'Apple TV. Il ne s'agira donc pas d'un service de diffusion de jeux comme Google Stadia.