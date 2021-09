Après une pause corona numérique, voici que les Data News Awards reviennent en force. C'est le 23 septembre que la grande fête de l'ICT aura en effet lieu cette année. Mais si vous voulez y assister, ne perdez pas de temps.

Après une remise des prix virtuelle l'année dernière, Data News et Roularta Media Group sont ravis de pouvoir à nouveau organiser un événement physique. C'est le 23 septembre que se tiendra la 22ème édition des Data News Awards for Excellence à Brussels Expo au Heysel. Il s'agira évidemment d'un Covid Safe Event. Cela signifie qu'à l'entrée, vous serez invité à présenter votre appli CovidSafeBE ou votre certificat de vaccination ou de test imprimé. Une fois à l'intérieur, il ne vous faudra pas porter de masque. Nous vous proposerons tous les ingrédients indispensables à une soirée festive réussie: grand 'awardshow', repas au top et 'high-level networking'. Après une édition 'Stay Safe' forcée l'an dernier, nous avons aujourd'hui résolument opté pour le thème 'Stay Wild'. A vous d'y répondre comme il se doit!

Voulez-vous être de la partie? Si oui, nous avons une bonne nouvelle pour vous, car il reste quelques places disponibles. Mais réagissez sans tarder! Inscrivez-vous sur la liste d'attente, et un collaborateur de notre 'eventteam' prendra rapidement contact avec vous pour confirmer votre réservation. Rendez-vous donc le 23 septembre!

Qui seront les lauréats? Les voix ont entre-temps été comptabilisées, et le jury a rendu sa décision finale. Nous allons une fois encore remettre 14 prestigieuses récompenses dans autant de catégories. Le dernier prix tant convoité sera décerné à l'ICT Personality of the Year: une personne qui durant l'année écoulée a exercé son empreinte sur le monde ICT belge. Lors des Data News Awards, découvrez les 15 gagnants et faites connaissance avec le lauréat qui prendra le relais du fondateur de Cegeka, André Knaepen.

