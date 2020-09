Selon une bonne vieille tradition, nous clôturons cette semaine les Data News Awards for Excellence 2020 par la désignation de l'ICT Personality of the Year 2020. Cette année, la rédaction a porté son choix sur André Knaepen, fondateur et actionnaire majoritaire de Cegeka.

Traditionnellement, le 15e award est décerné à l'ICT Personality of the Year, un prix choisi et attribué exclusivement par la rédaction de Data News. Cette ICT Personality est sélectionnée dans une liste de 25 personnalités du monde ICT belge. Il doit s'agir d'un Belge ou d'une personne résidant depuis un certain temps déjà en Belgique, et d'une figure marquante de l'écosystème ICT belge ou qui exerce en dehors de la Belgique un impact majeur sur l'environnement ICT.

Cette année, la rédaction a porté son choix sur André Knaepen, fondateur et actionnaire majoritaire de Cegeka. La rédaction de Data News considère cette récompense comme un 'lifetime achievement' de l'esprit d'entreprenariat inspirant qui a animé André Knaepen. Cegeka a vu le jour dans le cadre du plan de reconversion des mines du Limbourg en 1988. A l'époque, il ne s'agissait guère plus que d'un centre de données et d'une petite équipe de l'ordre de 30 personnes.

En 1992, il avait été envisagé d'arrêter ces services, mais André Knaepen a alors décidé d'injecter toutes ses économies pour racheter l'entreprises à ses actionnaires, convaincu de la réussite possible de Cegeka. Durant plus de 25 ans, il a dirigé l'entreprise avec beaucoup de hauts et très peu de bas grâce à une croissance organique et des rachats. L'an dernier, il cédait le flambeau à Stijn Bijnens, ce qui ne marquait pourtant pas le départ de Knaepen qui restera président et continuera à jouer un rôle actif dans le développement et la poursuite de l'internationalisation du groupe.

Demain, le 29 septembre, on publiera une longue interview avec la toute nouvelle personnalité ICT ??de l'année 2020.