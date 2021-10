Deloitte Consulting Netherlands a racheté Odysseus, une agence-conseil spécialisée en ServiceNow et Project Portfolio Management. Grâce à cette acquisition, Deloitte deviendra, à l'entendre, le numéro un du marché dans ce domaine stratégique en croissance, en doublant son personnel et sa clientèle.

Sander Treur, propriétaire de l'entreprise Odysseus établie à Amsterdam, a été nommé Partner chez Deloitte. Le consultant supporte les clients notamment dans leur trajet de transformation numérique. L'éditeur de logiciels américain ServiceNow, l'un des partenaires alliés stratégiques de Deloitte, joue en la matière un rôle important de par son expérience en IT Business Management, Agile, DevOps et Project Portfolio Management.

Suite au rachat d'Odysseus et grâce à sa propre gamme de services ServiceNow (dont des solutions IT, Risk, Employee et Customer Workflow), Deloitte table sur un meilleur positionnement en vue de proposer l'ensemble des services ServiceNow.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

