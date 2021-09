Deloitte entend dans les prochains mois engager 1.535 nouveaux collaborateurs en Belgique. Voilà ce que le consultant a annoncé ce mercredi.

Il s'agit là d'un recrutement record pour Deloitte dans notre pays. Les années précédentes, le nombre d'engagements annuels était toujours de l'ordre du millier. Cette année, cela représente donc 44 pour cent de plus.

Focus sur les profils STEM

Plus de 5.100 personnes travaillent aujourd'hui déjà pour le consultant. Pour poursuivre sa croissance, Deloitte recrute donc 1.535 collaborateurs supplémentaires. L'entreprise recherche surtout ce qu'on appelle des profils STEM (science, technology, engineering et mathematics). 'L'année prochaine, les profils STEM représenteront pour la première fois un quart de nos nouveaux engagements. Par comparaison, durant l'année fiscale 2020, ce n'était encore 'que' 17,6 pour cent', déclare-t-on chez Deloitte. De plus, l'entreprise a ces derniers mois aussi recruté par exemple des personnes ayant une formation en histoire ou en musicologie.

Au cours de l'année fiscale 2021, Deloitte Belgium a enregistré un chiffre d'affaires total de 635 millions d'euros, en hausse de 4,7 pour cent par rapport aux 607 millions d'euros de 2020. Le fournisseur de services professionnel est parvenu l'année dernière à augmenter ses rentrées dans toutes les activités. Ce furent les services Consulting et Financial Advisory qui connurent la plus forte hausse.

