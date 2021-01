La firme de consultance IT et de gestion Delaware accueille quatre nouveaux partenaires au sein de son 'senior leadershipteam'. Désormais, Paul Belsack, Pieter Hebben, Juan Staes et Jan Van der Steen contribueront en effet aussi à la mission que s'est fixée l'entreprise.

Les quatre partenaires ont conjointement déjà pas mal d'années de service à leur compteur chez Delaware. Dans les années à venir, ils renforceront non seulement les relations avec les clients et partenaires professionnels existants, mais passeront aussi en revue de futures opportunités, selon l'entreprise.

Futurs leaders

'Chaque année, nous prenons le temps conjointement avec tous les partenaires de voir quels collaborateurs ont le potentiel pour devenir nos futurs leaders. Confier Delaware aux prochaines générations est l'un de nos principaux principes', explique Patrick Andersen, managing partner de Delaware Belux.

Paul Belsack est arrivé chez Delaware en 2014 et travaille dans le département Employee Experience. Sa mission sera désormais d'accompagner plus avant les trajets de transformation des collaborateurs et de mettre en place des postes de travail numériques innovants qui sont aujourd'hui un must pour permettre au personnel d'atteindre des performances optimales.

Pieter Hebben a rejoint il y a treize ans l'équipe Data & Analytics de Delaware. Cela reste son principal domaine d'expertise, ce qui lui permettra de supporter les organisations dans le développement de leur plate-forme de données, l'adaptation de leurs modèles professionnels et la poursuite de l'examen des possibilités d'Industry 4.0.

C'est en 2015 que Juan Staes est entré au service de Delaware. Il y a développé la gamme SAP SuccessFactors. Aujourd'hui, il dirige le département Human Capital, où il se focalise sur l'amplification de l'impact de Delaware sur le monde RH.

Jan Van der Steen est lui aussi présent dans l'entreprise depuis 2015. Ces dernières années, il a donné forme au trajet de transformation des clients de Delaware dans le secteur des collectivités. Son ambition est de renforcer sa connaissance du secteur et de mettre en place des accords de collaboration avec des entreprises dans ce domaine, y compris au niveau international.

Delaware occupe plus de 2.600 personnes réparties dans 28 filiales régionales dans 14 pays.

