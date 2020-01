L'entreprise de consultance en IT et management Delaware a renforcé son équipe dirigeante en Belgique et au Luxembourg par cinq nouveaux partenaires.

Les cinq partenaires qui ont rejoint ce mois-ci l'équipe dirigeante de Delaware sont Erwin Blommaert, Yoeri Coessens, Jonathan de Brouwer, Olivier Spahn et Bert Van Genechten.

Van Genechten travaille depuis 2000 chez Delaware. Il devra gérer la croissance des grands comptes et stimuler plus avant les relations professionnelles entre Delaware Belgique et les bureaux établis en Chine qu'il dirige depuis 2009. Pour sa part, Coessens est arrivé en 2004 chez Delaware et se concentrera ces prochaines années sur le développement de la gamme des GLocal Managed Services.

Quant à Olivier Spahn, il a débuté en 2012 dans l'entreprise après la fusion avec Alliance Consulting. Il est spécialisé dans la solution de problèmes professionnels avec SAP. Il assumera la direction d'exploitation de Delaware Luxembourg et sera responsable de la nouvelle filiale liégeoise.

Enfin, Erwin Blommaert et Jonathan de Brouwer ont tous deux rejoint Delaware en 2011. Ils sont chargés de continuer à nouer des relations à long terme avec les clients respectivement dans les secteurs d'utilité publique et automobile.

Delaware occupe aujourd'hui plus de 2.150 personnes de 32 nationalités différentes, réparties dans 24 bureaux régionaux dans 12 pays.

