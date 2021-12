Découverte de 225 millions de mots de passe volés

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Quelques centaines de millions d'adresses mail et de mots de passe ont été découverts sur un serveur britannique. On n'y trouve pas de mots de passe précédemment fuités et consultables sur Have I been Pwned.