La ministre des télécommunications Petra De Sutter entend simplifier encore le changement d'opérateur télécom, appelé 'Easy Switch'. Le système existe depuis plus de cinq ans déjà, mais ne fonctionne pas encore de manière impeccable. 'Les imperfections disparaissent certes. Le seuil d'accès à un concurrent meilleur marché est rabaissé', déclare la ministre du parti Groen. Elle a préparé un arrêté royal à ce propos, qui est publié aujourd'hui même dans le Moniteur. Il entrera en vigueur dans un peu plus d'un an.

Le système Easy Switch a été introduit il y a plus de cinq ans. Il a comme but de simplifier la changement d'opérateur pour le consommateur. Mais Easy Switch ne fonctionne pas encore comme il devrait. C'est ainsi qu'un tas de plaintes affluent encore annuellement à son propos chez le service de médiation des télécommunications. Les abonnés sont encore trop souvent confrontés à des doubles factures ou à des opérateurs qui les mettent au pied du mur.

La ministre des télécommunications De Sutter entend à présent simplifier le système: 'Cela devrait générer une plus grande rotation des clients, une plus forte concurrence et donc un impact sur les prix.'

Compensation supérieure

Concrètement, les clients recevront non seulement un numéro d'identification, mais aussi un numéro de contrôle pour éviter que les gens ne reçoivent des factures en double. 'Le numéro d'identification et le numéro de contrôle seront du reste toujours visibles sur la première page de la facture mensuelle. Tel n'est pas le cas à présent, et les clients doivent souvent chercher ces numéros', déclare De Sutter.

De plus, les clients recevront automatiquement une compensation supérieure, s'ils doivent vainement attendre un installateur. 'Si le technicien ne se présente pas, le client bénéficiera automatiquement de trente euros de compensation. A présent, il est question de dix euros que les clients doivent eux-mêmes encore réclamer', explique la ministre. Autre nouveauté: si l'activation de l'internet fixe ou de l'abonnement global traîne, le nouveau client se verra allouer une compensation de six euros par jour. Ces six euros devront cependant être sollicités par le client lui-même.

Meilleure formation

En outre, l'objectif est que les opérateurs télécoms soient mieux formés à aider les clients. 'Les opérateurs prendront eux-mêmes contact avec les nouveaux clients, afin d'effectuer les dernières formalités. A chaque étape, le client sera accompagné et mieux informé', conclut De Sutter.

Le système Easy Switch a été introduit il y a plus de cinq ans. Il a comme but de simplifier la changement d'opérateur pour le consommateur. Mais Easy Switch ne fonctionne pas encore comme il devrait. C'est ainsi qu'un tas de plaintes affluent encore annuellement à son propos chez le service de médiation des télécommunications. Les abonnés sont encore trop souvent confrontés à des doubles factures ou à des opérateurs qui les mettent au pied du mur.La ministre des télécommunications De Sutter entend à présent simplifier le système: 'Cela devrait générer une plus grande rotation des clients, une plus forte concurrence et donc un impact sur les prix.'Concrètement, les clients recevront non seulement un numéro d'identification, mais aussi un numéro de contrôle pour éviter que les gens ne reçoivent des factures en double. 'Le numéro d'identification et le numéro de contrôle seront du reste toujours visibles sur la première page de la facture mensuelle. Tel n'est pas le cas à présent, et les clients doivent souvent chercher ces numéros', déclare De Sutter.De plus, les clients recevront automatiquement une compensation supérieure, s'ils doivent vainement attendre un installateur. 'Si le technicien ne se présente pas, le client bénéficiera automatiquement de trente euros de compensation. A présent, il est question de dix euros que les clients doivent eux-mêmes encore réclamer', explique la ministre. Autre nouveauté: si l'activation de l'internet fixe ou de l'abonnement global traîne, le nouveau client se verra allouer une compensation de six euros par jour. Ces six euros devront cependant être sollicités par le client lui-même.En outre, l'objectif est que les opérateurs télécoms soient mieux formés à aider les clients. 'Les opérateurs prendront eux-mêmes contact avec les nouveaux clients, afin d'effectuer les dernières formalités. A chaque étape, le client sera accompagné et mieux informé', conclut De Sutter.