Pour faire mousser tout spécialement la quinzième édition de l'événement CIO of the Year, Data News brassera sa propre bière.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué: le coup d'envoi de la campagne pour le CIO of the Year a déjà été donné. Cette année encore, Data News recherche le/la CIO of the Year et les ICT/Digital Projects of the Year. Après deux années d'éditions virtuelles, le CIO of the Year 2022 promet d'être à nouveau un événement prestigieux. Si vous ne l'avez pas encore noté dans votre agenda, faites-le sans tarder: ce sera le 1er décembre à l'Event Lounge de Bruxelles.

Ce jour-là, vous serez au premier rang pour faire connaissance avec les nominés, les finalistes et les lauréats. Nous veillerons à ce que l'ambiance soit au top et à ce qu'un savoureux repas festif vous soit proposé. Une soirée de gala à la belge donc rehaussée cette année par des bières bien de chez nous. Vous pouvez vous attendre à des tas de découvertes, en ce compris une bière spéciale Data News! Conjointement avec quelques ex-lauréats et les partenaires de l'événement, nous avons en effet défini sous la direction experte d'un zythologue le goût de la bière que nous vous servirons aussi durant la soirée du CIO of the Year.

Découvrez-en une avant-première dans la vidéo ci-dessous. Le véritable goût et le nom de la bière de Data News, vous les découvrirez le 1er décembre. Souhaitez-vous être des nôtres? Inscrivez-vous dans ce cas via www.datanewscio.be.

Invitation: remettez votre projet sans tarder Data News recherche à nouveau des ICT/Digital Projects of the Year. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour remettre votre projet.

