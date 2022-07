Cette année encore, Data News entend couronner les projets ICT les plus réussis, novateurs et impactants. Nous attendons le vôtre avec impatience.

Etes-vous vous-même l'auteur d'un projet ICT innovant et fructueux? Avez-vous mené à bien une transformation numérique ambitieuse au sein de votre entreprise ou département? Avez-vous le sentiment que votre projet numérique se distingue vraiment et/ou qu'il permet d'atteindre de manière accélérée les objectifs fixés? Dans ce cas, votre entreprise ou organisation a peut-être l'opportunité de remporter l'une de nos prestigieuses récompenses ICT Digital Project of the Year.

Vous avez jusqu'au 30 septembre pour remettre votre projet, si vous voulez être candidat à cette reconnaissance. Parmi tous les envois, la rédaction et le jury professionnel et académique effectueront une première sélection. Les nominés seront ensuite invités à présenter leur projet le 7 novembre au jury, qui désignera les lauréats après délibération. Les noms des gagnants seront annoncés le 1er décembre lors de la 15ème édition de l'événement CIO of the Year à l'Event Lounge de Bruxelles.

Vous pouvez envoyer votre projet via https://datanewscio.be, où vous trouverez aussi tous les détails et informations nécessaires.

