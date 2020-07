Le détaillant néerlandais Coolblue franchit à présent la frontière allemande avec son infrastructure. L'entreprise entame en effet ce mardi dans les environs de Düsseldorf le développement d'un réseau de livraison, de magasins et un service d'installation.

Les clients dans la région de Düsseldorf, une ville située à une trentaine de kilomètres de la frontière néerlandaise, peuvent à partir d'aujourd'hui commander des appareils (lave-linge, frigo, etc.) via le site web Coolblue en langue allemande ou via l'appli. Ces appareils seront livrés et installés le lendemain au départ de l'entrepôt de Tilburg.

Un magasin physique pour très bientôt

'Davantage de types de produits et de services suivront rapidement, de même évidemment qu'un magasin physique', déclare le directeur de Coolblue, Pieter Zwart. Le détaillant entend fournir le plus de commandes possible de petits produits au moyen du vélo de livraison, qui a reçu en allemand le surnom de Paketrakete.

En Belgique non plus, Coolblue ne reste pas les bras croisés ces derniers mois. C'est ainsi qu'en juin, l'entreprise a ouvert unnouveau magasin phare à l'avenue Louise à Bruxelles

