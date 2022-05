La jeune pousse gantoise Contractify ouvre aujourd'hui même à Utrecht sa première filiale néerlandaise. L'entreprise SaaS accomplit ainsi son prochain pas vers son objectif final: conquérir l'Europe avec son logiciel convivial de gestion de contrats pour entreprises moyennes.

Contractify développe un logiciel de suivi de contrats. Ce logiciel dans le nuage aide les entreprises à centraliser, gérer et signer l'ensemble de leurs contrats dans une bibliothèque sécurisée unique. C'est en 2015 que Steven Debrauwere et Herlinde De Buck, consultants Contractify, se mirent à aider les entreprises à mieux gérer leurs contrats. Comme ils ne trouvaient aucun logiciel répondant à leurs desiderata en la matière, ils décidèrent de développer eux-mêmes un outil de gestion de contrats.

Lisez aussi: Contractify automatise la gestion de vos contrats (Starter de la semaine)

'En tant que scale-up, il n'est pas possible de continuer de croître, si on pêche en permanence dans le même étang', explique le CEO Steven Debrauwere. Voilà pourquoi l'entreprise s'est tournée vers les Pays-Bas, premier pays-test. Et cela a déjà porté ses fruits, car entre-temps, quelques entreprises néerlandaises ont commencé à utiliser le logiciel de gestion de contrats. Debrauwere: 'Malgré la numérisation croissante, nous estimons important de nous rapprocher de nos clients néerlandais. En possédant une filiale à Utrecht, notre base d'activité aux Pays-Bas est assurée.'

Pour partir à la conquête du marché européen, Contractify mise pleinement sur l'intelligence artificielle. C'est ainsi que la plate-forme de gestion de contrats disposera cet été d'une première fonctionnalité AI permettant d'enregistrer les contrats cinq fois plus rapidement. Avec cette nouveauté, Contractify ciblera surtout les entreprises possédant de grandes quantités de contrats, impossibles à numériser manuellement.

Contractify développe un logiciel de suivi de contrats. Ce logiciel dans le nuage aide les entreprises à centraliser, gérer et signer l'ensemble de leurs contrats dans une bibliothèque sécurisée unique. C'est en 2015 que Steven Debrauwere et Herlinde De Buck, consultants Contractify, se mirent à aider les entreprises à mieux gérer leurs contrats. Comme ils ne trouvaient aucun logiciel répondant à leurs desiderata en la matière, ils décidèrent de développer eux-mêmes un outil de gestion de contrats.'En tant que scale-up, il n'est pas possible de continuer de croître, si on pêche en permanence dans le même étang', explique le CEO Steven Debrauwere. Voilà pourquoi l'entreprise s'est tournée vers les Pays-Bas, premier pays-test. Et cela a déjà porté ses fruits, car entre-temps, quelques entreprises néerlandaises ont commencé à utiliser le logiciel de gestion de contrats. Debrauwere: 'Malgré la numérisation croissante, nous estimons important de nous rapprocher de nos clients néerlandais. En possédant une filiale à Utrecht, notre base d'activité aux Pays-Bas est assurée.'Pour partir à la conquête du marché européen, Contractify mise pleinement sur l'intelligence artificielle. C'est ainsi que la plate-forme de gestion de contrats disposera cet été d'une première fonctionnalité AI permettant d'enregistrer les contrats cinq fois plus rapidement. Avec cette nouveauté, Contractify ciblera surtout les entreprises possédant de grandes quantités de contrats, impossibles à numériser manuellement.