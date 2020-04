Au premier trimestre de cette année, l'éditeur de logiciels américain Citrix a enregistré une hausse de 20 pour cent de son chiffre d'affaires à 861 millions de dollars, soit quelque 795 millions d'euros. Son bénéfice net s'est établi à 181 millions de dollars, soit 167 millions d'euros environ.

La prévision au niveau du chiffre d'affaires annuel oscille à présent entre 3,1 et 3,16 milliards de dollars (2,86 à 2,92 milliards d'euros), ce qui est plus que ce qui avait été annoncé précédemment. Le CEO David Henshall explique que son entreprise aide beaucoup d'organisations en cette période de coronavirus. La technologie de Citrix assure, selon lui, de bonnes connexions pour la visioconférence et l'e-mail, à présent que tellement de personnes travaillent à domicile. En outre, les applications SD-WAN de Citrix ont aussi le vent en poupe.

Citrix vend en outre toujours plus d'abonnements software générant un chiffre d'affaires récurrent, ce qui fait que le futur cash flow est devenu plus prévisible.

Il y a quelques mois, l'entreprise avait cependant défrayé la chronique de manière particulièrement négative, après qu'en décembre, une vaste brèche dans la sécurité de son logiciel s'était manifestée. Au niveau mondial, des centaines d'entreprises et d'organisations avaient dû prendre des mesures d'urgence dans l'espoir d'être tout juste parées pour éviter une cyber-attaque. Par précaution, nombre d'organisations décidèrent de désactiver temporairement leur réseau Citrix.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

La prévision au niveau du chiffre d'affaires annuel oscille à présent entre 3,1 et 3,16 milliards de dollars (2,86 à 2,92 milliards d'euros), ce qui est plus que ce qui avait été annoncé précédemment. Le CEO David Henshall explique que son entreprise aide beaucoup d'organisations en cette période de coronavirus. La technologie de Citrix assure, selon lui, de bonnes connexions pour la visioconférence et l'e-mail, à présent que tellement de personnes travaillent à domicile. En outre, les applications SD-WAN de Citrix ont aussi le vent en poupe.Citrix vend en outre toujours plus d'abonnements software générant un chiffre d'affaires récurrent, ce qui fait que le futur cash flow est devenu plus prévisible.Il y a quelques mois, l'entreprise avait cependant défrayé la chronique de manière particulièrement négative, après qu'en décembre, une vaste brèche dans la sécurité de son logiciel s'était manifestée. Au niveau mondial, des centaines d'entreprises et d'organisations avaient dû prendre des mesures d'urgence dans l'espoir d'être tout juste parées pour éviter une cyber-attaque. Par précaution, nombre d'organisations décidèrent de désactiver temporairement leur réseau Citrix.En collaboration avec Dutch IT-channel.