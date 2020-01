L'année dernière, le groupe logiciel Citrix a gagné sensiblement plus d'argent et enregistré un bénéfice en hausse. Mais durant la présentation des chiffres, il n'a pas évoqué la faille dans la sécurité de ses services, qui a provoqué de gros problèmes ces derniers jours.

Sur l'année 2019, Citrix a enregistré un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars, soit quelque 2,7 milliards d'euros après conversion. C'est un pour cent de plus qu'en 2018. Quant à son bénéfice, il s'est établi à 682 millions de dollars, soit quelque 615 millions d'euros après conversion.

En décembre, on a découvert une importante faille dans la sécurité de Citrix. Au niveau mondial, des centaines d'entreprises et d'organisations ont été forcées de prendre des mesures d'urgence dans l'espoir de pouvoir encore empêcher une cyber-attaque. En guise de précaution, nombre d'entre elles ont décidé de désactiver temporairement leur réseau Citrix.

Malgré toute cette effervescence, Citrix n'a pas abordé cette brèche lors de la présentation de ses résultats et même après, durant une visioconférence avec des analystes.

