Cette appli permet de diffuser des jeux pour PC vers la Xbox One

Vous pouvez désormais diffuser directement des jeux pour PC vers votre console Xbox One, et piloter ensuite ces jeux avec un contrôleur. Grâce à une nouvelle appli de Microsoft, appelée Wireless Display, il est à présent possible d'utiliser les jeux Steam ou d'autres titres pour PC sur la télé.

Microsoft a lancé l'appli Wireless Display pour Xbox One. Cette appli permet aux propriétaires d'une Xbox One de diffuser directement des jeux pour PC (probablement d'un PC Windows) vers leur console, avant de pouvoir les commander avec le contrôleur de la Xbox.

L'appli intègre plusieurs modes de latence pour les jeux et le visionnement de vidéos se trouvant sur le PC. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est diffuser du contenu protégé, comme des séries et des films, du PC vers la console. Pour cela, vous devrez encore et toujours installer sur la Xbox One les applis de Netflix, Disney et autres.

L'appli était disponible depuis quelque temps déjà pour les testeurs et a vu le jour en tant que fonction du Surface Hub. Cette toute nouvelle version pour Xbox supporte le contrôleur Xbox One, mais ne peut (toujours) pas être pilotée au moyen de la souris et du clavier. Les jeux, qui en font un usage intensif (pensons par exemple aux jeux de stratégie en temps réel), seront donc assez malaisément utilisables.

Les différents appareils que vous possédez à la maison, s'imbriqueront ainsi encore plus les uns aux autres, et Microsoft accomplit là un petit pas supplémentaire en vue de faire de la Xbox One un 'concentrateur de loisirs' pour votre living. Mais l'idée que les consoles doivent être quelque peu plus flexibles, ne date pas d'aujourd'hui. C'est ainsi que la diffusion de jeux pour console vers le PC est possible depuis quelques années déjà et ce, tant sur la Xbox One que sur la PlayStation 4. En raison du succès de la Nintendo Switch, qui permet aux gens de faire tourner des jeux tant sur la TV que sur leur appareil mobile, ces possibilités semblent encore se diversifier. Pas plus tard que la semaine dernière, Sony annonçait que les jeux pour PS4 pouvaient aussi être diffusés vers l'iPhone et l'iPad.