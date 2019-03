Il sera désormais possible de diffuser des jeux PS4 vers l'iPhone et l'iPad

Sony déploie son appli Remote Play pour appareils iOS. Cette appli permet de transférer des jeux de la console PlayStation 4 vers un smartphone ou une tablette.

Sony a sorti une appli iOS pour PS4 Remote Play. Vous pourrez ainsi transférer des jeux de la console PS4 vers un iPhone ou iPad. Certaines conditions doivent toutefois être remplies. C'est ainsi que le logiciel ne fonctionne que sur wifi, même si la console et l'appareil mobile ne doivent pas se trouver sur le même réseau. La version iOS 12.1 ou supérieure est en outre nécessaire. L'appli ne supporte pas non plus les contrôleurs DualShock accompagnant la console, mais permet de commander les jeux au moyens de boutons virtuels ou avec certains contrôleurs sans fil de tiers.

L'appli de diffusion Remote Play de Sony existe depuis quelque temps déjà et avait été avant tout mise au point pour transférer des jeux de la console PS4 vers la console PS Vita portable et ce, dès 2013. Un an plus tard sortait une version Android ne tournant toutefois que sur les appareils Sony Xperia. Une version pour Windows et Mac fut introduite en 2016. Et aujourd'hui avec la version iOS, c'est toute une série d'utilisateurs potentiels qui viendra s'ajouter.

Une version Android générale se fait encore attendre. Mais à présent que Sony a arrêté de fabriquer les consoles PS Vita et que les ventes des téléphones Sony Xperia sont quasiment réduites à une peau de chagrin, il semble logique que ce soit bientôt le cas aussi de ce débouché.