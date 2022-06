'Cette année encore plus d'un milliard d'abonnements 5G'

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Le nombre d'abonnements 5G actifs à l'échelle mondiale dépassera en 2022 le cap du milliard grâce à une acceptation accrue en Chine et en Amérique du Nord. Une économie mondiale plus faible et des incertitudes suite à l'invasion russe en Ukraine ont cependant réduit l'estimation de quelque 100 millions d'abonnés, selon le fournisseur télécom suédois Ericsson dans son rapport semestriel sur la mobilité.