Cegeka va désormais regrouper son expertise en matière de Microsoft Dynamics en une nouvelle entité, qui concentrera les activités de quatre pays.

C'est sous l'appellation Cegeka Business Solutions que l'acteur IT d'Hasselt hébergera dorénavant les Cegeka Solutions Business Line et Cegeka-dsa. En tout, il est question de 550 collaborateurs en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche et en Italie.

"Les deux organisations se focalisent à 100 pour cent sur les solutions Microsoft Dynamics Business, ont les mêmes domaines de connaissance et fournissent la même valeur ajoutée, la numérisation des processus 'mission critical' des clients sur base de Microsoft D365", déclare Stijn Bijnens, CEO de Cegeka.

Ces dix dernières années, Cegeka a racheté plusieurs entreprises focalisées en tout ou en partie sur Microsoft Dynamics. DSA Vision fusionna en 2013 avec Cegeka Nederland. En 2015, le groupe reprit l'entreprise belge Edan et en 2018 la firme autrichienne Solutions Factory.

La nouvelle organisation sera dirigée par Anton Vreugdenhil (CEO) et par Arno Visser (COO).

