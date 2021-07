Carrefour va migrer ses systèmes SAP et ses données relatives à la chaîne d'approvisionnement vers Google Cloud. Depuis deux ans déjà, l'entreprise utilise Google Workspace.

Ses centres de données seront migrés vers Google BigQuery pour le stockage et l'analyse de données, ainsi que pour les projets d'avenir relatifs aux appareils mobiles, à l'e-commerce, à l'analyse de données et à l'apprentissage automatique. Carrefour Belgium basculera également SAP S/4HANA dans Google Cloud.

Cette migration, qui sera achevée en 2022, devra aider Carrefour dans sa transformation numérique. Les données des chaînes d'approvisionnement seront ainsi plus accessibles, ce qui permettra aux produits d'arriver dans les magasins de façon rapide et efficace : un point crucial pour les denrées périssables.

"En hébergeant l'environnement SAP de notre entreprise dans Google Cloud, nous veillons au fonctionnement sécurisé et fiable de ces applications critiques, au sein d'une infrastructure cloud durable et modulable", déclare Stijn Stabel, CTO chez Carrefour Belgium, dans un communiqué.

Google n'est pas étrangère à Carrefour. En effet, depuis 2019, Carrefour utilise Google Workspace. En début d'année, l'entreprise a annoncé qu'elle s'associait également à NTT pour le déploiement de quatre mille appareils gérés par VMware Workspace One.

