NTT a équipé quatre mille appareils de Carrefour Belgique d'une solution 'enterprise mobility' sur base de VMware.

Il s'agit d'une plate-forme de déploiement d'applications professionnelles. Cette plate-forme repose sur VMware Workspace One (l'ex-Airwatch) et combine notamment le contrôle d'accès, la gestion des applications et celle des terminaux. L'objectif est que chaque utilisateur dispose de plusieurs droits d'accès par appli et que le tout soit gérable à distance.

NTT se chargera de l'installation, de la configuration et du déploiement de la plate-forme. Précédemment déjà, l'entreprise avait dans ce but prévu une solution basée sur le nuage, mais qui ne semblait pas convenir aux appareils mobiles en combinaison avec des applications sur site, parce que cela sollicitait trop les systèmes. La présente plate-forme pourra, elle, être utilisée en combinaison avec les centres de données de Carrefour.

'L'ensemble des 4.000 appareils des utilisateurs finaux de Carrefour seront désormais gérés sans le moindre problème, en toute sécurité et sans aucune latence. Nous sommes déjà en train de planifier une extension de la solution et du nombre d'appareils mobiles supportés', déclare Pieter Salaets, network, security & telecom operations lead chez Carrefour Belgique.

