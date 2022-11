Twitter a lancé mercredi un badge "Officiel" pour les comptes des gouvernements et personnalités médiatiques, qui a ensuite été "supprimé" par Elon Musk, puis rétabli par une directrice du réseau social, mais pour un périmètre plus restreint, dans une cacophonie devenue la norme de communication de la plateforme.

"Je viens de le supprimer", a tweeté le directeur général au sujet du badge "Officiel", en réponse à un utilisateur qui remarquait que l'insigne avait déjà disparu. "La coche bleue mettra tout le monde au même niveau", a ajouté le multimilliardaire, propriétaire de Twitter depuis moins de deux semaines. Twitter avait commencé mercredi à déployer le badge "Officiel", signalant l'authenticité et la notoriété d'un compte, et se distinguant de la coche bleue, qui remplissait ce rôle jusqu'à présent. Celle-ci doit être bientôt proposée à tous les utilisateurs, moyennant 8 dollars par mois pour s'abonner à Twitter Blue, un projet lancé manu militari par Elon Musk.

Mais quelques minutes après l'annonce de l'abandon par le nouveau patron, la directrice des produits en développement Esther Crawford a assuré que le badge "Officiel" serait bien institué. "Le badge 'Officiel' sera bien activé lors du lancement de Twitter Blue. Nous commençons simplement par les gouvernements et organisations commerciales. Ce que (Elon Musk) a mentionné c'est le fait que nous ne donnons pas le badge "Officiel" à des individus pour l'instant", a tweeté Esther Crawford. Des comptes comme ceux de l'AFP en français, en anglais et en espagnol, celui de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, du pape François en anglais ou encore du rappeur controversé Kanye West avaient reçu le badge "Officiel" avant qu'il ne disparaisse.

