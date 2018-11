C'en est fini du CeBIT, autrefois le plus important salon technologique d'Europe

L'édition de cette année n'avait attiré que 120.000 visiteurs, soit 80.000 de moins que celle de l'année avant. A son apogée, en l'an 2000, le salon avait encore accueilli 800.000 personnes.

"Les développements technologiques dans l'économie numérique ont ces dernières années engendré une diminution de la demande de salons horizontaux tels le CeBIT", apprend-on. Les propriétaires de stands se sont alors tournés vers d'autres salons. C'est ainsi que le géant américain de logiciels Microsoft a par exemple pris la décision de ne plus être présent au CeBIT.

We are very sorry but it’s true: CEBIT Hannover to be cancelled. More information here: https://t.co/oxiaNLrq9b pic.twitter.com/1kg7wvFD1w