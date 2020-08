BMW souhaite qu'à l'horizon 2030, plus de la moitié de ses voitures soient entièrement électriques ou hybrides.

BMW promet d'être très active dans l'extension de sa gamme électrique. Aujourd'hui déjà, BMW et Mini possèdent divers modèles (purement électriques et plug-in hybrides) dans leur gamme, qui représentent quelque 13,3 pour cent des ventes en Europe. Le constructeur s'attend à ce que ce pourcentage augmente jusqu'à un quart en 2021, jusqu'à 33 pour cent en 2025 et au-delà de la moitié à partir de 2030.

Les BMW et Mini équipées de moteurs électriques représenteront d'ici fin 2020 plus de 500.000 véhicules vendus. Fin 2021, ce nombre dépassera probablement le million. Malgré les limites imposées par la pandémie du covid-19, la firme a durant le premier semestre de 2020 écoulé davantage de véhicules électriques que durant la même période de 2019. Les chiffres pour l'avenir sont relatifs, car l'année dernière aussi, elle visait un demi-million de véhicules électriques.

L'objectif du Groupe BMW sur le plan de la durabilité est de construire au niveau mondial d'ici 2030 sept millions de BMW/Mini à propulsion électrique, dont deux tiers seront entièrement électriques. Voilà qui devrait surtout réduire les émissions de CO2 des voitures du Groupe BMW par kilomètre parcouru de quelque 40 pour cent d'ici 2030.

En Belgique, on s'attend à ce qu'une nouvelle fiscalité en matière de voitures de société change nettement les possibilités de choix pour les usagers. BMW promotionnera toujours plus souvent ses modèles électriques sur le plan des parcs de voitures de société, ce qui devrait accélérer la percée de ce type de voitures. (Belga)

