Une mise à jour pour la manette de jeu Stadia devrait permettre de l'utiliser même après la fin du service de streaming.

Google sort une mise à jour pour la manette Stadia rendant cette dernière compatible avec Bluetooth. La manette fonctionne actuellement encore via wifi, mais uniquement en collaboration avec le service Stadia.

L'outil Bluetooth est introduit le jour même où les serveurs Stadia sont mis hors ligne. Stadia était un service de diffusion de jeux. Cela signifie que les abonnés faisaient tourner leurs jeux sur les serveurs de Google, ce qui fait qu'ils avaient eux-mêmes besoin de l'un ou l'autre matériel, dont le manette spéciale Stadia. Grâce au support de Bluetooth, celle-ci pourra encore être utilisée comme une manette à fil pour d'autres plates-formes, dont le PC.

Les utilisateurs ont encore jusqu'à la fin de cette année (31 décembre) pour installer l'outil. Ensuite, ils ne pourront plus utiliser leur manette non actualisée que comme contrôleur USB à fil. Pour installer la mise à jour, surfez sur le site stadia avec le navigateur Chrome ou Edge et suivez les instructions. Veillez cependant à ce que la manette soit au moins partiellement chargée.

Lisez aussi: Google renonce au service de diffusion de jeux Stadia

Google sort une mise à jour pour la manette Stadia rendant cette dernière compatible avec Bluetooth. La manette fonctionne actuellement encore via wifi, mais uniquement en collaboration avec le service Stadia.L'outil Bluetooth est introduit le jour même où les serveurs Stadia sont mis hors ligne. Stadia était un service de diffusion de jeux. Cela signifie que les abonnés faisaient tourner leurs jeux sur les serveurs de Google, ce qui fait qu'ils avaient eux-mêmes besoin de l'un ou l'autre matériel, dont le manette spéciale Stadia. Grâce au support de Bluetooth, celle-ci pourra encore être utilisée comme une manette à fil pour d'autres plates-formes, dont le PC.Les utilisateurs ont encore jusqu'à la fin de cette année (31 décembre) pour installer l'outil. Ensuite, ils ne pourront plus utiliser leur manette non actualisée que comme contrôleur USB à fil. Pour installer la mise à jour, surfez sur le site stadia avec le navigateur Chrome ou Edge et suivez les instructions. Veillez cependant à ce que la manette soit au moins partiellement chargée.