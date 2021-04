Ces derniers mois, Twitter a négocié à propos d'un rachat possible de Clubhouse, une appli pour communications de groupe et flux audio qui a gagné rapidement en popularité. Voilà ce qu'annonce l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés.

Dans le cadre de ces négociations, une valeur de quelque 4 milliards de dollars aurait été attribuée à Clubhouse, mais cela n'a pas empêché que l'absorption envisagée de l'appli ait capoté, selon les sources, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les porte-parole de Twitter et Clubhouse se sont refusé à tout commentaire.

Précédemment déjà, on avait appris que dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement, Clubhouse visait une valeur marchande de 4 milliards de dollars. Suite à l'intérêt porté par Twitter, l'appli audio se serait mise à la recherche d'autres investisseurs estimant que l'entreprise vaut bien ce montant.

Clubhouse est un média social où des personnes se rencontrent pour des entretiens de groupe sur un thème spécifique ou pour l'écoute d'interviews. L'appli lancée l'année dernière n'est actuellement disponible que pour les utilisateurs d'Apple. En raison de la crise du corona et du confinement, la popularité de Clubhouse a fortement crû. Ce succès est dû aussi au fait que des personnalités d'Hollywood et du secteur économique se sont rapidement mises à utiliser l'appli.

Twitter a entre-temps mis en oeuvre un service concurrent, baptisé Spaces. Ici aussi, les utilisateurs de l'appli peuvent en inviter d'autres pour des entretiens audio en direct. Cette fonction Twitter se trouve à présent encore en phase de test.

