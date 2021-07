Le multimilliardaire Jeff Bezos a fait don de deux milliards de dollars à l'organisme aéronautique américain NASA pour construire un engin spatial en vue d'une mission sur la lune. Son entreprise Blue Origin prendra à sa charge les coûts de cet atterrisseur lunaire durant les deux années à venir, selon Bezos.

Blue Origin avait précédemment protesté contre la décision de la NASA de confier à SpaceX la construction de l'engin spatial destiné à emmener dans quelques années de nouveau des astronautes américains sur la lune. Ce contrat conclu avec la firme aéronautique du directeur de Tesla, Elon Musk, a une valeur de 2,9 milliards de dollars. Mais Bezos affirme dans un courrier adressé au directeur de la NASA être prêt à présent à supporter les coûts de développement de l'engin spatial durant les années à venir, si le contrat est attribué à Blue Origin.

Le fondateur d'Amazon qui, il y a une semaine, a en personne effectué un vol dans l'espace, voulait décrocher le contrat NASA conjointement avec les groupes d'aviation et de défense Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. En partie à cause des coûts, la NASA aurait cependant opté pour SpaceX. Selon Bezos, son offre permettrait de lever cet obstacle au cas où le choix se porterait sur Blue Origin.

L'entrepreneur estime également que le choix de la NASA pour la seule SpaceX représente pour le projet lunaire un fameux risque du fait de l'absence d'un plan B.

