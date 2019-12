Belnet va rénover le réseau dorsal optique du SPF Chancellerie de la Première Ministre. Un nouveau PoP sera mis en place à cette occasion, auquel d'autres services publics pourront se connecter.

Le 'backbone' ainsi rénové devrait rendre l'offre de services ICT plus efficiente et plus rapide pour d'autres services publics. Le SPF fournit des services ICT à une trentaine d'organisations fédérales, dont la police fédérale.

Le projet devrait être terminé pour fin mars 2020. Belnet installera un anneau optique entre le centre de données de la Chancellerie et les autres centres de données fédéraux à Bruxelles. Cet anneau deviendra lui-même un noeud auquel les organisations publiques proches pourront se connecter.

"Nous allons augmenter la redondance, mais en même temps garantir des connexions plus performantes. En outre, l'anneau optique offrira des possibilités quasiment illimitées sur le plan de la capacité. C'est ainsi que le réseau dorsal de la Chancellerie sera complètement paré pour le futur", indique Dirk Haex, directeur technique de Belnet.

Belnet est d'origine le réseau des institutions de recherche, mais fournit aussi des services réseautiques à divers services publics. En 2017, l'entreprise a également rénové le réseau du SPF Finances. Et plus tôt cette année, ce fut au tour du SPF Economie.