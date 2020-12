L'opérateur télécom Proximus et la banque Belfius démarreront en 2021 une collaboration étroite sous l'appellation Banx. Les clients de Proximus bénéficieront des services de Belfius, alors que la banque vendra des abonnements téléphoniques notamment. Voilà ce qu'annoncent les journaux de Mediahuis.

Par le truchement d'une plate-forme numérique, Belfius proposera aux clients de Proximus une 'offre bancaire numérique exclusive, innovante et attractive'. 'Cent pour cent numérique et mobile. Et avec une offre de base qui sera entièrement sans cash', selon la banque.

A l'inverse, les clients de Belfius pourront bénéficier d'une offre spécifique de Proximus. C'est ainsi que la banque tentera de vendre à ses clients un abonnement télécom assez attrayant et proposera d'autres avantages encore. En cas de problème de smartphone, vous devrez cependant encore et toujours vous rendre dans une boutique Proximus ou autre.

