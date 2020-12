La banque numérique que veulent mettre sur pied Proximus et Belfius s'appellera Banx, a annoncé en interne Proximus.

La banque Belfius et l'opérateur de télécoms Proximus, tous deux ayant son actionnariat partiellement aux mains de l'État belge, ont annoncé l'été dernier leur intention de fonder une banque sur internet.

Les clients Belfius pourraient compter sur des offres télécoms de Proximus alors que les clients de l'opérateur pourraient recourir aux services de la banque en ligne.

Si le nom est aujourd'hui connu, aucune information n'a été donnée sur le lancement de la plateforme ni sur ses produits ou tarifs. Il était question d'une mise en service au premier semestre 2021, mais il n'est pas certain que cette échéance soit encore réalisable.

Les deux acteurs en diront plus sur le timing et les produits début 2021, a fait savoir un porte-parole de Proximus.

