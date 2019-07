Il y a quelques semaines, Facebook annonçait avec enthousiasme l'arrivée du libra. Dès l'année prochaine, les utilisateurs pourront s'en servir pour transférer de l'argent. Mais les régulateurs qui en parlent ne sont pas aussi enthousiastes. Ils freinent des quatre fers et veulent du temps pour découvrir comment la monnaie fonctionne.

"L'ampleur du libra soulève des questions dans la société et le gouvernement sur ce qui est acceptable et souhaitable", a déclaré mardi l'organisme britannique de surveillance du marché, la Financial Conduct Authority. La devise des entreprises de technologie est "Move Fast and Break Things", mais toutes les questions soulevées "appellent une réflexion approfondie et une attention portée aux détails".

Les démocrates de la Chambre des représentants américaine ont écrit une lettre à la direction de Facebook. Ils veulent que Facebook arrête le développement du libra jusqu'à ce que les régulateurs et les politiciens aient pu effectuer des recherches. Le libra "soulève de sérieuses inquiétudes concernant la vie privée, le commerce, la sécurité nationale et la politique monétaire, non seulement pour les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, mais aussi pour les investisseurs, les consommateurs et l'économie mondiale", ont déclaré les démocrates.

Ils sont soutenus par plus de trente organisations de consommateurs américaines, qui demandent aux politiciens d'y mettre un frein. "Nous pensons que les risques sont trop grands pour que nous autorisions la poursuite du projet avec autant de questions sans réponse", écrivent-ils dans une lettre commune.

Le Japon est préoccupé, lui aussi. La banque centrale du pays estime que le libra est difficile à contrôler. La monnaie "profite gratuitement du monde financier", qui pourrait de ce fait être mis en danger, indique le journal économique Nikkei Asian Review.