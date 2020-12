LoQutus, Ground lion et Elegio battent désormais pavillon AXI. AXI avait racheté ces trois entreprises IT il y a deux ans.

La firme belgo-néerlandaise AXI se réoriente. Cela signifie que les marques Elegio, Ground lion et LoQutus sont définitivement enfouies. Toutes ces entreprises font depuis 2018 partie du même groupe et opèreront désormais ensemble sous l'appellation AXI.

"En unissant nos forces, nous pourrons mieux servir nos clients et proposer des produits et services de haute qualité. Nous amplifierons notre empreinte dans les secteurs de base d'AXI: pouvoirs publics, soins, vente au détail et TSI", déclare Paul Peeters, CEO d'AXI depuis novembre 2018.

AXI occupe en tout quelque 400 personnes et dessert, à l'entendre, plus de 400 clients en Belgique et aux Pays-Bas. En plus de son siège central situé à Willebroek, l'entreprise possède des filiales à Gand, Wavre et Breda.

