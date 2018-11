AXI s'empare de LoQutus et de Ground lion

En rachetant ces deux firmes, AXI renforce sa position sur les marchés belge et néerlandais. Précédemment cette année déjà, AXI avait repris Elegio, une jeune société wallonne spécialisée notamment dans la signature électronique, l'e-vote, la cryptographie et l'authentification.

LoQutus et Ground lion sont établies à Sint-Denijs-Westrem près de Gand et appartenaient à Möbius Group. LoQutus a été fondée en 2002 par Joachim Vanden Brande et était depuis 2004 une composante de l'entreprise de consultance business Möbius Group. Avec sa soixantaine de collaborateurs, l'entreprise fournit des services de consultance à des organisations qui préparent une transformation numérique sur le plan stratégique et opérationnel. Quant à Ground lion, elle a été créée en 2014 sous la forme d'une spin-off de LoQutus.

"En unissant nos forces, nous pourrons mieux desservir tant les clients d'AXI, de LoQutus que de Ground lion et proposer des produits et services de haute qualité. Nous amplifions notre empreinte dans les secteurs de base d'AXI: pouvoirs publics, soins, vente au détail et TSI", déclare Paul Peeters, CEO d'AXI. L'expertise Microsoft chez LoQutus et les compétences de case management de Ground lion seront désormais disponibles pour tous les clients d'AXI.

Joachim Vanden Brande, CEO de LoQutus et de Ground lion, reste en place et envisage des opportunités de croissance. "La part réservée à l'innovation est grande tant chez LoQutus que chez Ground lion. Via le groupe AXI, nous aurons accès à une vaste clientèle", affirme-t-il. LoQutus et Ground lion maintiendront leurs activités dans les bâtiments situés à Sint-Denijs-Westrem.