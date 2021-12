Les clients d'AWS vont recevoir une nouvelle plate-forme destinée à leur permettre de se lancer dans l'apprentissage machine sans formation préalable.

Lors de sa conférence annuelle Reinvent, AWS annonce un programme destiné à rendre l'apprentissage machine plus facilement utilisable, y compris pour les personnes qui n'ont pas étudié cette matière.

Amazon SageMaker Studio Lab est une version dépouillée de la plate-forme SageMaker existante de création et de déploiement de modèles d'apprentissage machine. Le nouveau logiciel ne nécessite pas de configuration et serait gratuit pour les clients d'AWS. Les utilisateurs bénéficieraient de 15 Go d'espace de stockage pour leur projet. L'objectif d'Amazon SageMaker Studio Lab est de permettre à des personnes d'horizons différents et de divers niveaux de connaissance de se lancer dans l'apprentissage machine.

