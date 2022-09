Les récents changements de licence chez Microsoft génèrent des critiques de la part des concurrents Amazon Web Services (AWS) et Google. Ces deux acteurs affirment que les changements en question léseront la concurrence sur le marché et s'avèreront malhonnêtes pour les clients.

Microsoft avait annoncé les changements de licence la semaine dernière sur son EU Policy Blog. Ces ajustements doivent, selon l'entreprise, simplifier l'acheminement des charges de travail et des licences vers les nuages des partenaires. Ils feront notamment en sorte que les clients ayant souscrit un programme de maintenance Microsoft Software Assurance ou des licences par abonnement puissent utiliser ces dernières pour installer des logiciels de Microsoft sur l'infrastructure de n'importe quel 'outsourceur'.

'Concurrence lésée'

Amazon Web Services (AWS) et Google affirment cependant que les changements de licence léseront la concurrence sur le marché et empêcheront les consommateurs de migrer vers un autre fournisseur de services dans le nuage. Les géants technologiques indiquent aussi que ce qu'on appelle les 'listed providers' seront exclus. Or ce groupe comprend entre autres les principaux concurrents de Microsoft, tels AWS, Google et Alibaba.

Même la plate-forme d'informatique dans le nuage Azure de Microsoft figure sur la liste. Selon AWS et Google, Microsoft entend ainsi conserver ses clients dans son réseau de partenaires. 'Microsoft introduit à présent encore davantage de restrictions dans une tentative déloyale de limiter la concurrence (...) plutôt que d'écouter ses clients et de restaurer pour tout un chacun des licences loyales sur les logiciels dans le nuage', déclare un porte-parole d'AWS à l'agence de presse Reuters.

'Pas d'enfermement propriétaire contractuel'

Marcus Jadotte, VP for Government Affairs & Policy chez Google Cloud, a lui aussi réagi aux changements annoncés: 'La promesse du nuage se résume à une utilisation informatique flexible sans enfermement propriétaire ('lock-in') contractuel. Les clients doivent pouvoir se déplacer librement sur différentes plates-formes et choisir la technologie qui leur convient le mieux à eux et pas à Microsoft'.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

