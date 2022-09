Microsoft annonce plusieurs modifications en vue d'accroître la concurrence sur le marché européen des fournisseurs 'cloud'. Les nouvelles conditions entreront en vigueur le 1er octobre et permettront aux clients d'héberger entre autres des charges de travail Office et Windows à des prix comparables sur des plates-formes 'cloud' concurrentes.

Voilà ce qu'annonce Microsoft sur son EU Policy Blog. Le géant technologique américain avait été accusé il y a trois ans par un certain nombre de clients européens de recourir à des conditions de licence abusives dans l'Union européenne. L'entreprise appliquerait notamment des prix plus élevés pour les clients hébergeant des charges de travail Office ou Windows chez des fournisseurs 'cloud' concurrents tels Amazon Web Services et Google Cloud Platform. La plainte avait finalement débouché sur une enquête européenne.

Même si Microsoft avait reconnu que les plaintes étaient fondées, elle n'avait pourtant pas changé son fusil d'épaule. En mai de cette année, l'entreprise annonça enfin des changements en vue de permettre aux clients européens d'héberger des logiciels à des prix comparables sur des plates-formes dans le nuage concurrentes.

Plus de détails révélés

Via une mise à jour consacrée à ces changements, Microsoft révèle à présent plus de détails à ce propos. Les modifications devraient permettre aux clients de porter plus facilement leurs logiciels dans le nuage d'un partenaire. L'entreprise veut en outre s'assurer que les partenaires aient accès aux produits dont ils ont besoin pour vendre les 'solutions rentables que les clients recherchent'. Microsoft permettra aussi aux partenaires de créer des solutions hébergées de manière à la fois rapide et évolutive.

'Chez Microsoft, nous reconnaissons l'importance d'un environnement concurrent sur le marché européen des fournisseurs 'cloud', dans lequel des concurrents plus modestes peuvent prospérer. Il est donc essentiel que nous, en tant que firme technologique en vue, restions conscients des responsabilités qui sont les nôtres', peut-on lire sur le blog de Microsoft.

En collaboratrion avec Dutch IT-Channel.

