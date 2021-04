Avec l'iMac, Apple avait en 1998 provoqué une véritable révolution au niveau du design dans le paysage IT dominé à l'époque par les affreux PC beiges. C'est en 2002 qu'Apple renonça aux teintes fleuries et ce, jusqu'à hier soir, puisque les tout nouveaux iMac semblent tout droit sortis de la chaîne de vernissage.

Apple fournira son tout nouvel iMac dans pas moins de sept teintes. La face avant de l'ordinateur est pour chaque modèle d'une coloration plus délicate que l'arrière (détonnant, lui). Et si vous n'êtes pas fan, sachez que le 'all-in-one' d'Apple est également disponible dans la teinte argentée classique. Attention: le modèle de base ne se décline 'qu'en' quatre couleurs: bleu, vert, rose et argenté. Si vous préférez le jaune, l'orange ou le mauve, vous aboutirez automatiquement dans les catégories de prix supérieures.

Concept radicalement modifié

Pour la première fois depuis des années, le concept de l'ordinateur de bureau a été radicalement modifié. Le pied du mécanisme de bascule est plus fin, le bord de l'écran n'est plus noir, mais blanc, alors qu'en façade, le logo Apple brille par son absence. Mais la principale modification concerne l'écran lui-même qui héberge aussi l'ensemble du hardware de l'ordinateur.

L'iMac est avec ses 11,5 mm nettement plus mince que son prédécesseur. Le volume de l'ordinateur a même maigri de cinquante pour cent. Selon la marque à la pomme, cela est à mettre au compte de nouveau SoC (System on a Chip) qui, grâce au processeur au silicium M1 d'Apple, est sensiblement plus compact que les cartes-mères de l'ère Intel. De plus, le nouveau SoC a besoin de nettement moins de refroidissement, selon Apple, ce qui évite la présence de grands ventilateurs.

Autre point étonnant: le choix du format d'écran unique de 24 pouces et d'une résolution Retina de 4,5K. Pour rappel, la génération précédente d'iMac était disponible en 21,5 et 27 pouces. Entre 2006 et 2009, on eut aussi droit à des iMac de 24 pouces, qui demeure un format agréable pour le travail, mais pour l'utilisateur habitué à l'énorme modèle 5K de 27 pouces, cela représente quand même un pas en arrière.

Audio et vidéo en progrès

Les nouveaux iMac sont équipés d'une caméra HD Facetime 1080p, ce qui, d'après le fabricant, est la meilleure 'webcam' équipant à ce jour un Mac. Les micros - trois en tout - ont aussi été améliorés, notamment dans l'optique du télétravail, et dans la forme compacte de l'iMac, Apple a quand même trouvé de l'espace pour intégrer un système audio à six haut-parleurs.

Autre élément à souligner: le Magic Keyboard sans fil dans la même teinte que l'ordinateur, avec Touch ID. Pour vous enregistrer ou pour effectuer un paiement en ligne via Apple Pay, il vous suffira de placer un doigt sur cette touche. Touch ID reconnaît aussi plusieurs utilisateurs et passe automatiquement d'un compte à l'autre, dès qu'une empreinte digitale différente est détectée. Touch ID ne figure que sur le clavier des iMac plus coûteux et donc pas sur le modèle de base équipé d'un plus petit Magic Keyboard.

Passons à présent aux prix. Pour le modèle de base (8-core CPU, 7-core GPU) à 256 Go d'espace de stockage, 8 Go de mémoire RAM et deux ports Thunderbolt/USB 4, vous débourserez 1.449 euros. Le modèle intermédiaire (8-core CPU, 8-core GPU) offre en outre deux ports USB 3, Gigabit Ethernet (via l'ingénieux bloc d'alimentation externe) et le clavier à Touch ID. Les prix de ce modèle débutent à 1.669 euros. Enfin, il existe aussi un modèle intégrant d'origine un espace de stockage de 512 Go. Même si c'est là la seule différence avec le modèle moyen, Apple y ajoute néanmoins le solide supplément de prix de 230 euros.

