Dans l'attente de plus de transparence à propos des règles américaines en matière d'exportation, le fabricant de machines à puces ASML a signifié à son personnel aux Etats-Unis de ne plus fournir temporairement de services à la Chine. Selon une porte-parole d'ASML, un mémo en ce sens a été envoyé en interne par mesure de précaution.

Le fabricant néerlandais de machines à puces ASML ne connaît pas encore avec précision ce que représentent pour l'entreprise les nouvelles règles prises par le président Joe Biden en vue de freiner l'exportation de technologies de puces de qualité supérieure vers la Chine.

Les Etats-Unis ont la semaine dernière interdit aux entreprises chinoises d'acheter de l'équipement sophistiqué de fabrication de puces et de prendre à leur service des citoyens américains sans autorisation. Washington veut ainsi éviter que la Chine représente par la suite une plus grande menace économique et militaire. Pour ASML, ces règles génèrent un énième défi à relever dans ses relations commerciales avec la Chine et les Etats-Unis.

ASML ne dispose par exemple encore et toujours pas de licence pour fournir à la Chine la toute nouvelle génération de machines à puces, ce qu'on appelle les machines EUV. Sous la présidence de Donald Trump, Washington avait déjà imposé une interdiction d'exportation de technologies de pointe vers la Chine. Les machines EUV relèvent du Wassenaar Arrangement. Ce traité international limite l'exportation d'armes vers certains pays, mais aussi de technologies modernes pouvant servir à des fins militaires.

Précédemment déjà, ASML avait fourni à la Chine une génération plus ancienne de machines à puces, équipées de la technologie DUV. Plus tôt cette année, les Etats-Unis auraient également exhorté l'entreprise de ne plus fournir non plus cette technologie. Les livraisons aux usines de puces en Chine, appartenant tant à des fondeurs chinois qu'étrangers, représentaient en 2021 un peu moins de 15 pour cent du chiffre d'affaires d'ASML.

