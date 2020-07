Plus de quatre ans après que l'agence numérique brugeoise Duo ait racheté son homologue Nascom établie à Genk, voici qu'elle s'empare à présent aussi de la gantoise Corecrew. Les trois entreprises vont désormais constituer le groupe 'make it fly'.

Duo a été fondée en 1996 en tant qu'agence de développement web et peut être qualifiée d'une pionnière du web en Belgique. En 2016, la PME brugeoise racheta son homologue Nascom. Les deux marques continuèrent d'opérer séparément, mais les équipes des deux entreprises collaborent depuis lors très étroitement. A présent, Duo reprend aussi la gantoise Corecrew, fondée il y a 14 ans. Cette marque sera elle aussi conservée. Les trois entreprises opéreront désormais cependant sous le même actionnariat et sous un même pavillon: make it fly.

Le groupe occupe aujourd'hui 55 collaborateurs en tout - un mix d'analystes, de programmeurs, de designers et d'architectes web - et est dirigé par Véronique Dugardyn qui est CEO de Duo depuis 1996. La gestion quotidienne des trois entités est confiée aux COO Mathieu Cardinael (Duo), Yves Vanstraelen (Nascom) et Joachim De Schagt (Corecrew).

Le groupe cible surtout les entreprises moyennes et grandes en pleine transformation numérique. Les trois entreprises ont déjà pas mal de projets IT au compteur, notamment chez Barry Callebaut, Floralux, Reynaers Aluminium, Syntra et Plopsaland, ainsi que, du côté public, chez Stad Gent et Stad Antwerpen entre autres. En 2019, le chiffre d'affaires des trois entreprises réunies était supérieur à 5,5 millions d'euros.

