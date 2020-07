Apple a annoncé de nouvelles résolutions plus strictes en matière de durabilité. C'est ainsi que l'entreprise veut absolument atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, y compris dans la chaîne d'approvisionnement.

Pour atteindre cet objectif, la firme technologique entend pour 2030 réduire ses émissions de carbone de 75 pour cent et proposer une compensation pour les 25 pour cent restants. Cela doit entre autres se faire avec l'aide de 'Dave': un robot qui démonte les anciens iPhone pour pouvoir en réutiliser les minéraux précieux et rares, ainsi que d'autres composants. Selon Wired, ce genre de robot est capable de démonter entièrement un iPhone en onze secondes.

Tous les iPhone, Mac et montres Apple produites l'année dernière contenaient déjà des composants réutilisés, selon Apple.

