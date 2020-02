En 2019, le géant technologique Apple a pour la première fois vendu davantage de montres que l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. Selon des estimations, 30,7 millions d'exemplaires de l'Apple Watch ont été écoulés de par le monde.

Apple ne cite elle-même aucun chiffre de vente précis, mais des chercheurs de Strategy Analytics ont calculé que l'entreprise a vendu l'année dernière quasiment 31 millions de montres intelligentes. Pour remettre cette quantité dans sa juste perspective, sachez que l'ensemble des horlogers suisses a écoulé quelque 21 millions de montres en 2019.

Alors que les ventes de l''Apple Watch ont crû de 36 pour cent (en 2018, il était question de 22,5 millions d'exemplaires environ), celles des horlogers suisses ont régressé de 13 pour cent pour passer de 24,2 à 21,1 millions de montres. Apple était depuis tout un temps sur les talons de l'industrie horlogère suisse, mais elle a donc à présent dépassé l'ensemble des marques suisses Swatch, Tissot, Tag Heuer et autres.

Selon Strategy Analytics, l'Apple Watch est surtout très populaire en Amérique du Nord, en Europe Occidentale et en Asie. L'analyste de marché constate en outre que les montres classiques continuent d'être appréciées par les consommateurs quelque peu plus âgés, alors que les plus jeunes préfèrent les montres connectées et les traceurs d'activités.

Les ventes de l'Apple Watch auraient encore pu être nettement plus impressionnantes, si le fabricant avait veillé à ce qu'elle soit compatible avec la plate-forme Android. La montre d'Apple est l'un des rares modèles intelligents à collaborer exclusivement avec l'iPhone. Selon de récents chiffres publiés par Statcounter, l'iOS d'Apple posséderait au niveau mondial une part de marché de quasiment 25 pour cent contre plus de 74 pour cent pour le système d'exploitation de Google.

