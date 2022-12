Apple se prépare à autoriser d'autres magasins d'applis que son App Store dans le système d'exploitation pour ses iPhones et iPads. Pendant longtemps, le groupe technologique américain a refusé d'ouvrir iOS et iPadOS aux magasins d'applis extérieurs, mais sous la pression de la nouvelle réglementation que l'Union européenne entend introduire en 2024, les choses vont changer. Voilà ce que révèle l'agence de presse Bloomberg sur base des dires d'initiés.

'Les développeurs de logiciels et d'autres collaborateurs encore travaillent actuellement d'arrache-pied en vue d'ouvrir certains éléments des plates-formes Apple à des acteurs extérieurs', déclarent les initiés à l'agence de presse. Les utilisateurs d'un iPhone ou d'un iPad auraient ainsi enfin la possibilité d'installer des logiciels, hors App Store, sur leur smartphone et tablette.

Les applis téléchargées par cette voie échapperont aussi à la commission de trente pour cent que les développeurs doivent verser à Apple sur les revenus qu'ils enregistrent dans l'App Store d'origine.

Apple envisagerait d'appliquer les changements d'abord en Europe uniquement. Dans l'UE, des lois vont en effet être appliquées qui devraient garantir des conditions de concurrence plus équitables entre Apple et Google. Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter les révélations de Bloomberg.

