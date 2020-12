Apple facturera pour la première fois une commission inférieure de 15 pour cent

Apple a commencé plus tôt que prévu à facturer une commission moindre. L'adaptation s'applique aux développeurs plus modestes qui, via l'App Store, enregistrent un chiffre d'affaires inférieur à un million de dollars par an.

Les développeurs ayant un chiffre d'affaires de moins d'un million de dollars par an ne devront plus à partir du début de l'année prochaine verser 30 pour cent de commission sur leurs revenus tirés de l'App Store, mais 15 pour cent. Pour être pris en considération, les développeurs peuvent s'inscrire à l'App Store Small Business Program. Officiellement, le changement entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Le site technologique AppleInsider signale cependant que divers développeurs paient à présent déjà moins de commission. Tel n'est toutefois pas encore le cas pour l'ensemble des développeurs. En collaboration avec Dutch IT-channel.