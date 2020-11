L'introduction des nouveaux Mac sur base du processeur M1 d'Apple ne s'est pas déroulée de manière totalement irréprochable. Les ordinateurs de différents utilisateurs ont en effet complètement perdu 'la boule' lors d'une tentative de réinstallation de macOS 11. Apple annonce à présent la sortie d'un correctif.

Les problèmes pouvaient se manifester, lorsque des utilisateurs tentaient de réinstaller le système d'exploitation macOS 11 Big Sur sur leur tout nouveau MacBook ou Mac mini à architecture M1. La mise à jour récemment sortie vers macOS 11.01 semble avoir résolu l'erreur, mais pour pas mal d'utilisateurs, cette nouvelle version est arrivée trop tard.

Dix-sept étapes

Sur ses pages de support, Apple propose à présent des informations et des explications sur la façon dont les utilisateurs peuvent rendre leur ordinateur à nouveau opérationnel. La méthode la plus facile consiste à créer un 'bootable installer' via un autre ordinateur Mac. En cas d'échec, l'utilisateur doit se farcir un processus plus technique se composant de dix-sept étapes, mais qui est clairement expliqué sur ce site.

Lisez aussi: Apple introduit des notebooks et Mac mini sur base de son propre processeur M1

Les problèmes pouvaient se manifester, lorsque des utilisateurs tentaient de réinstaller le système d'exploitation macOS 11 Big Sur sur leur tout nouveau MacBook ou Mac mini à architecture M1. La mise à jour récemment sortie vers macOS 11.01 semble avoir résolu l'erreur, mais pour pas mal d'utilisateurs, cette nouvelle version est arrivée trop tard.Sur ses pages de support, Apple propose à présent des informations et des explications sur la façon dont les utilisateurs peuvent rendre leur ordinateur à nouveau opérationnel. La méthode la plus facile consiste à créer un 'bootable installer' via un autre ordinateur Mac. En cas d'échec, l'utilisateur doit se farcir un processus plus technique se composant de dix-sept étapes, mais qui est clairement expliqué sur ce site.